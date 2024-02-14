العريش تواجه الطقس السيئ بغرفة عمليات وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

شكّل مجلس مدينة العريش غرفة عمليات لمتابعة أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، وكذلك رصد التحذيرات المناخية التي تطلقها هيئة الأرصاد الجوية بين الحين والآخر.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحوال الطقس في أحياء المدينة، والتجمعات السكنية، وخطوط المواصلات، وشبكات المياه والكهرباء والهاتف الأرضي

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الطقس

وأضاف مجلس المدينة، أن الغرفة مكونة من أقسام النظافة والتجميل والمتابعة، وإدارة الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وقسم الصيانة والمتابعة، وسنترال العريش والاتصالات العامة الرئيسية

وناشد مجلس مدينة العريش المواطنين بالتواصل مع غرفة العمليات حال حدوث أي من المشكلات، سواء إغلاق الطرق، أو انقطاع شبكات الكهرباء والمياه، أو تأثر الاتصالات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تتابع شكاوى المواطنين، وتتواصل مع الجهات المختصة بشكل عاجل وفوري.

مواجهة سقوط الأمطار

وشدد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، على جميع المديريات ومجالس المدن والأحياء، بمتابعة التطورات المناخية لحظة بلحظة، وحل المشكلات التي قد تحدث جراء الأمطار أو الرياح التي تضرب المنطقة.

وأضاف بيان المحافظة، أن غرف العمليات بمجالس المدن، والديوان العام لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات بخصوص الطقس حتى اللحظة.