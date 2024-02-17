عضو بـ«الحساسية والمناعة»: 400 نوع من الفطريات تهدد حياة الإنسان

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فترة تساقط الأمطار تنشط الفطريات في الجدران المهدمة، موضحًا أن مشاكل وحساسية الحلق والأنف تنشأ بسبب ذلك، منوهًا بأن هناك 5 وفيات كل دقيقة بسبب الفطريات.

400 نوع من الفطريات تهدد حياة الإنسان

وشدد «بدران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المُذاع عبر شاشة «المحور»، على أن هناك 400 نوع من الفطريات تظهر في هذا التوقيت، وتهدد الإنسان ويصدر منها 300 مادة سامة، محذرًا من لعب الأطفال في فترات هطول الأمطار بسبب المياه غير النقية وانتشار البكتيريا في هذا الوقت.

وأوضح بدران أنه في فترات الليل لابد من ارتداء ملابس واقية من المطر والبرد، لأن القدم الباردة والأنف الباردة تزيدان من الإصابة بنزلات البرد، مطالبا أصحاب الأمراض التنفسية بعدم الخروج من المنزل خلال الفترات الحالية والتي تشهد هطول الأمطر ونشاط للرياح.