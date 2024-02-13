كيف تحمي أطفالك من الفيروسات التنفسية؟.. «الصحة» توجه رسالة مهمة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ليس له موعد محدد، ويمكن الحصول عليه في أي وقت، والأفضل خلال موسم الشتاء، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحا أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر حاليًا وهو أحدث تحديث من منظمة الصحة العالمية، ولا يوجد ضرر من الحصول عليه خاصة مع بداية العام الدراسي الثانى للمدارس والجامعات.

رسالة مهمة لأولياء الأمور من الصحة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه يجب على أولياء الأمور خلال فترة الذهاب إلى المدرسة تعليم أبنائهم كيفية الوقاية من الفيروسات التنفسية المختلفة، منعا من الإصابة، مشيرا إلى أنه في حال ظهور أي من الأعراض الخاصة بالإنفلونزا الموسمية، الحصول على إجازة، وأخذ قسط من الراحة داخل المنازل، وعدم تخفيف الملابس.

ارتفاع اصابات الفيروسات التنفسية

وأشار إلى أن فترة التقلبات الجوية تعمل على زيادة نسبة الإصابات بالفيروسات التنفسية المختلفة، لذلك لا بد من الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد.