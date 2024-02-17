«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة| عاجل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الـ 72 ساعة الماضية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأمطار متفاوتة الشدة ما بين بسيطة ومتوسطة وغزيرة، بالإضافة إلى انخفاض قيم درجات الحرارة ونشاط الرياح.

ارتفاع قيم درجات الحرارة

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بداية من اليوم يقل تأثير المنخفض الجوي ويتجه نحو الشرق، متوقعة تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع قيم درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين، مشددة على أن المحافظات الساحلية وخاصة في الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية يستمر فيها سقوط الأمطار بكميات أقل من الأيام الماضية.

تحسن الأحوال الجوية بشكل كامل بدءًا من الاثنين المقبل

وأشارت إلى تحسن الأحوال الجوية بشكل كامل بدءًا من الاثنين المقبل، على أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة في فترات الليل، وتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.