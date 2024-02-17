أسعار الأعلاف اليوم السبت 17-2-2024 بالأسواق.. «بكم طن الذرة الصفراء»

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أسعار الأعلاف اليوم السبت 17-2-2024 في الأسواق المختلفة، مؤكداً أن أسعار الأعلاف تختلف من شركة لأخرى، حيث يتواجد في سوق الأعلاف ما يقرب من 360 شركة، وبالتالي تختلف أسعار الشركات حسب مٌكونات الإنتاج.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متوسط أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق المصرية سجل ما يتراوح ما بين 29 إلى 30 ألف جنيه.

وتابع «السيد»، أن سعر طن الفول الصويا بنسبة بروتين 44% سجل نحو 42 ألف جنيه، أما سعر طن الفول الصويا نسبة بروتين 46% فسجل نحو 43 ألف جنيه.

أسعار الذرة الصفراء

أما عن أسعار الذرة الصفراء، فقال «السيد»، إن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني يبلغ حوالي 17 ألف جنيه، والذرة الصفراء البرازيلي نحو 18 ألف جنيه، والذرة الصفراء التركي نحو 19 ألف جنيه.