«تموين الإسكندرية»: حملات مكثفة على مصانع الأعلاف ببرج العرب لضبط المخالفين

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين بالإسكندرية، إنه بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات اللواء المحافظ محمد الشريف بضبط و متابعة الأسواق ومصانع الأعلاف، جرى شن حملات للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة في صناعة أعلاف الحيوانات والطيور بمختلف أنواعها.

ضبط عدة مصانع

وأوضح القلش، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة مصانع أعلاف دواجن وأعلاف ماشية وأعلاف أسماك وخامات بدون بيانات وبدون فواتير دالة على مشروعية الحيازة وتم التحفظ على الكميات التالية:

‏- 109 أطنان علف دواجن

- 100طن علف مواشي

- كمية 40 طن علف أسماك

- كمية 145 طن إضافات

- كمية 108 أطنان كسب صويا

- كمية 25 طن رجيع كون

- كمية 96 طن فوسفات

- كمية 5 أطنان ملح

- كمية 13 طن نخالة

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.