تراجع سعر الذرة الصفراء اليوم الخميس 25-1-2024

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 25-1-2024، ليسجل السعر اليوم 748.39 جنيه للشيكارة، متراجعة بنحو 36.79 جنيه عن أسعار أمس البالغة 785.18 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء في مصر

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الذرة الصفراء في مصر اليوم الخميس 25-1-2024، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

فيما سجل سعر طن الذرة الصفراء استقرار، اليوم الخميس 25-1-2024، في في الأسواق المصرية.

وبلغ سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الخميس، في الأسواق المصرية نحو 16 ألفًا و500 جنيه.

فيما سجل سعر طن الذرة الصفراء الروماني اليوم الخميس، في الأسواق المصرية نحو 15 ألفًا و500 جنيه.

وسجل سعر طن الذرة الصفراء الأمريكي اليوم الخميس، في الأسواق المصرية نحو 16 ألفًا و700 جنيه.

وبلغ سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني اليوم الخميس، في الأسواق المصرية نحو 15 ألفًا و500 جنيه.