ناقد فني: ليلى مراد سيطرت على أفيشات السينما 12 عاما

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إنّه منذ نهاية ثلاثينيات حتى بداية خمسينيات القرن الماضي، فإن أفضل مطربة أنتج لها أفلام، وكانت أفلامها باسمها وهي ليلى مراد.

ليلى مراد كانت أكبر نجمة

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، «ليلى مراد كانت أكبر نجمة، وكانت الناس تشاهد أفلامها في دور العرض السينمائية حتى تسمع صوتها وترى الاستعراضات، وكانت المهيمنة على سوق السينما».

قدمت فنا أصيلا عاش معنا

وتابع أحمد سعد الدين: «براعة المخرج والمؤلف أنه وظف صوت نجيب الريحاني مع صوت ليلى مراد ليشكلا ثنائيا رائعا، كما تصدر اسم ليلى مراد الأفلام وتصدرت أفيشات السينما لنحو 12 سنة وكانت رقم واحد، حيث قدمت فنا أصيلا عاش معنا، وكل أعمالها وأغانيها حتى اليوم تعيش معنا».

وشرح إنّه خلال السنوات الطويلة الماضية كنا نرى على الشاشة معظم الأعمال تعتمد على المشاجرات والبطل الشعبي وفي أوقات كان الأمر يصل إلى البلطجة، ولكن الدراما تدخل البيوت، وبالتالي، فإنه يجب تقديم شيء ذي قيمة.

الحشاشين في موسم رمضان

وأضاف «تقديم شيء ذي قيمة بدأ يختلف في آخر 3 أو 4 سنوات، فقد ابتعدت عن أمور كثيرة وبدأ يتم تقديم تضمون، هذا المضمون أتى بثماره في السنوات الماضية، وفي هذا العام سيكون لدينا في موسم رمضان مجموعة متنوعة على رأسها مسلسل الحشاشين، وهو من أكبر المسلسلات ونتوقع له نجاحا كبيرا هذا العام، وسيكون الأول أو الأول مكرر ولن يتنازل عن هذه المراكز، لأن الأسماء الموجودة على التتر كبيرة، مثل عبدالرحيم كمال لأن عمود النجاح هو السيناريو».