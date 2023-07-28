11 عاما على رحيل حلمي سالم.. لماذا أثارت قصيدة «شرفة ليلى مراد» الجدل؟

يوافق اليوم الذكرى الـ11 على رحيل الشاعر حلمي سالم، أحد أشهر شعراء جيل السبعينيات في ساحة الشعر العربي المعاصر في مصر و الوطن العربي، أصدر نحو 18 كتابا، من بينها «محاكمة شرفة ليلى مراد» الذي أثار جدلا واسعا وصل إلى حد المطالبة بسحب جائزة الدولة منه.

من هو الشاعر حلمي سالم؟

وحسب موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ولد حلمي سالم بمحافظة المنوفية، في 16 يونيو 1951، حصل على ليسانس الصحافة من كلية الآداب بجامعة القاهرة عمل صحفيا بجريدة الأهالي ومديرا لتحرير مجلة أدب ونقد الفكرية الثقافية، ورئيس تحرير مجلة قوس قزح الثقافية المستقلة.

ارتبط بجماعة «إضاءة» الشعرية التي كانت برفقة جماعة «أصوات» من أشهر الكتل الشعرية في السبعينيات، ومن شعرائها حلمي سالم وحسن طلب وجمال القصاص ورفعت سلام وأمجد ريان ومحمود نسيم.

نُشر له في شتاء 2007 بمجلة «إبداع» الفنية التي يرأس تحريرها الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عددا من قصائده لفتت أليه الأنظار ؛ منها ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية.

كتب حلمي سالم

أصدر نحو 18 ديوانا من بينها: «حبيبتي مزروعة في دماء الأرض، عيد ميلاد سيدة النبع، حمامة على بنت جبيل، الثناء على الضعف» و من مؤلفاته النثرية «الثقافة تحت الحصار، العائش في الحق، صيف لبنان المشتعل، عِمْ صباحاً أيها الصَّقر المجنَّح: دراسة في شعر أمل دنقل» وغيرها.

محاكمة شرفة ليلى مراد

كتاب «محاكمة شرفة ليلى مراد» يتضمن قصيدة بالعنوان نفسه، وثار حولها جدل هائل، وتم رفع العديد من القضايا علي الشاعر منها القضية التي رفعها الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضد الشاعرقصيدة «شرفة ليلى مراد» معتبرا أن القصيدة بها مساس بالمقدسات.

وطالب يوسف البدري بسحب جائزة الدولة من حلمي سالم، وحصل البدري على حكم لصالحه من محكمة القضاء الاداري بتاريخ 1-4-2008 ، بسحب جائزة التفوق في الآداب التي سبق أن منحها المجلس الأعلى للثقافة في 2006 للشاعر حلمي سالم.

تكريم حلمي سالم

- حصل حلمي سالم على جائزة التفوق في الآداب للعام 2006 عن مجمل أعماله الأدبية.