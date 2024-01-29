الاستعانة بأغنية ليلى مراد «يا رايحين للنبي» في فيلم رحلة 404

مع تصدر فيلم رحلة 404 التريند خلال الأيام القليلة الماضية منذ طرحه بدور العرض المصرية، انتشرت العديد من التساؤلات حول الأغنية التي صاحبت تتر النهاية، والتي جمعت بين صوت ليلى مراد في أغنيتها الشهيرة «يا رايحين للنبي» والتي قدمتها عام 1953، وهي من ألحان رياض السنباطي وأبو السعود الإبياري، وإحدى قصائد رابعة العدوية الصوفية الشهيرة «راحتي يا أخوتي في خلوتي» حتى طرحتها الشركة المنتجة للفيلم اليوم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية يا رايحين للنبي في رحلة 404

وتعود فكرة استخدام أغنية «يا رايحين للنبي» للمخرج هاني خليفة والكاتب محمد رجاء خاصة وإنها متماشية مع الأحداث الأخيرة من الفيلم، ثم تم التواصل مع كريم جابر الوايلي لتقديم رؤية جديدة لها ودمجها مع قصيدة راحتي يا أخوتي في خلوتي لرابعة العدوية، فتحمس على الفور لتقديمها بطريقة توزيع مختلفة محافظا على تواجد صوت النجمة الكبيرة الراحلة ليلى مراد، ثم دمجه مع صوت ندى عباس والتي قامت بغناء الأشعار في تجربة موسيقية مختلفة، وتم تنفيذها في وقت قياسي، موسيقى وتوزيع: الوايلي، وإنتاج ستوديو ورست بالتعاون مع فيلم كلينك لفيلم الرحلة 404.

الفيلم يحقق 6 ملايين جنيه منذ بداية عرضه

وعلى الجانب الآخر، تمكن الفيلم من تحقيق أكثر من 6 ملايين جنيه منذ بداية عرضه، بالإضافة إلى الإشادة النقدية والجماهيرية.

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم ، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجوني للإنتاج السينمائي.