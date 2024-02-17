الذكرى الـ106 لميلاد ليلى مراد.. محطات من مشوار قيثارة الفن

أحيا برنامج «8 الصبح» على قناة دي إم سي، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية ليلى مراد التي ولدت 17 فبراير عام 1918، عارضًا تقريرًا مصورًا عن أبرز محطاتها الفنية والغنائية والحياتية.

مشوار ليلى مراد

ولدت ليلى مراد لعائلة يهودية مصر، وتزوجت من الفنان أنور وجدي وأشهرت إسلامها في الأزهر، وبدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشرة حيث تعلمت على يد والدها زكي مراد والملحن المعروف داود حسني.

ظهرت الفنانة ليلى مراد كمغنية فقط في النسخة الناطقة من فيلم الضحايا عام 1935 ثم مثلت للسينما 27 فيلمًا، وفي عام 1937 وقفت أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب والمخرج محمد كريم في فيلم يحيا الحب.

فيلم عن ليلى مراد في 2009

وأنتج مسلسل بعنوان «أنا قلبي دليلي» المسمى على اسم إحدى أشهر أغانيها عام 2009 حول حياتها ليعرض خلال شهر رمضان.

أسهمت الفنانة الكبيرة ليلى مراد في إثراء الحياة الفنية وخاصة السينمائية بما قدمته من أفلام، إذ تعد من أبرز الممثلات والمغنيات في الوطن العربي، ويحل اليوم ذكري ميلادها في الـ17 من فبراير.

ليلى مراد نشأت في أسرة مكونة من 8 أفراد

نشأت الفنانة ليلى مراد في أسرة كبيرة مكونة من 8 أفراد متوسطة الحال، وكان والدها زكي مراد يغيب في رحلات غنائية ويتركهم دون مال، وكان احتياج الأسرة مُلحا فاضطرت «ليلى» للعمل في سن صغيرة للغاية، ولم تدخل الفن حبًا فيه بنسبة 100%، حسبما ذكر نجلها أشرف أباظة.