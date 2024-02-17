أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجي سلام، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بورسعيد التي ستجرى يوم 6 مارس المقبل ويتنافس على المقاعد 9 مرشحين بينهما مرشحان علي منصب النقيب الفرعي.

القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بورسعيد

وأعلن دكتور ناجي علي السلام رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بورسعيد تضم مرشحان لمنصب النقيب و 4 مرشحين فوق السن و3 تحت السن

مرشحا رئيس النقابة الفرعية بورسعيد

وأوضح رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين أن مرشحان تقدما للترشح على منصب النقيب الفرعي ضمن القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة وهما إيهاب محمود أحمد هلال وشهرته إيهاب جمال وهبه عبد العزيز عبد الرحيم أبو العنين وشهرتها هبة عبد العزيز

المرشحون لعضوية نقابة فرعية بورسعيد أكثر من 15 سنة

وصرح دكتور ناجي علي السلام أن المرشحون لعضوية نقابة فرعية بورسعيد أكثر من 15 سنة هم

إسلام مسعد احمد الحديدي وشهرته اسلام الحديدي

سماح محمد أحمد حمودة وشهرتها سماح حمودة

شيماء رضا حامد متولي صبح

المرشحون لعضوية نقابة فرعية بورسعيد أقل من 15 سنة

وأوضح رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة البيطريين ترشح 4 لعضوية نقابة فرعية بورسعيد أقل من 15 سنة وهم:

أماني إبراهيم العزبي علي العربي وشهرتها اماني العربي

عبد الرحمن عماد الدين محمد شوقي وشهرته عبد الرحمن شوقي

محمد نبيل جابر رشوان وشهرته محمد نبيل

يارا عادل علام احمد وشهرتها يارا علام

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين ببورسعيد تنطلق 6 مارس المقبل ضمن محافظات الجمهورية ويختار الناخب مرشحين من أعضاء نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بورسعيد على منصب النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية بالإضافة إلى مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة.