القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتنافس فيها 11 مرشحاً، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 على مقعد العضوية فوق السن، و3 على مقعد العضوية تحت السن.

القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين الفرعية بكفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته النقابة العامة للأطباء، فإنّ القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

المرشحون على مقعد نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ

1- رشا نبيه إبراهيم شرف الدين.

2- نشأت عبد الباري مصطفى غازي.

3- وسام يسن علي أبو النجا.

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً»

1- أيمن إسماعيل على العسلي.

2- تامر سلطان عبد الرحمن سلطان.

3- طارق محمد عبد الفتاح ناصف.

4- محمد عبد الله علي سعد.

5- وسام يسن علي أبو النجا.

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً»

1- أحمد عبد الرحمن محمد مصباح.

2- سمر رمضان فؤاد محمد قنديل.

3- محمد ثروت محمود حامد عبد الرحمن.

موعد انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

جدير بالذكر أنّ انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين تنطلق 6 مارس المقبل على مستوى الجمهورية، ويختار الناخب من الأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ المرشحين على منصب مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب لفرع النقابة بكفر الشيخ، ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.