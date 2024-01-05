كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية بالمحافظات، عدا القاهرة والجيزة وقنا، القوائم الأولية للأطباء المُرشحين في انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، ومن المقرر إجراء عمليات التصويت في انتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم 6 مارس المقبل.

وأعلنت نقابة الأطباء البيطريين، أنه من المقرر أن يجري فتح باب تلقى الطعون على المرشحين، للانتخابات بدءا من الاثنين 8 يناير، حتى الأحد 14 من الشهر نفسه، على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع، وتخصص الفترة من يوم الاثنين 15 يناير حتى الخميس 18 من الشهر نفسه، لمراجعة الطعون والبت بها.

انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين

وتُجرى انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:

أولا: مجلس النقابة العامة:

1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2- 3 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، ممن مر على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3- 3 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة، ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما، على ألا يكون من محافظة الجيزة.

5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا، ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما، على ألا يكون من محافظة الغربية.

6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا، ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما، على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا، ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي، ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاما، على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى، ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما، على ألا يكون من محافظة أسيوط.

مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات

ثانيا: مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، ما عدا القاهرة والجيزة وقنا، وذلك على النحو التالي:

1- رئيس النقابة الفرعية، على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوان ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوان ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.