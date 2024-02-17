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رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

كتب:

وائل فايز
01:26 م | السبت 17 فبراير 2024
التعامل مع مخالفات البناء

التعامل مع مخالفات البناء

مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بعد فتح باب التصالح قريبا، تبدأ الجهة المختصة تلقي طلبات التصالح والحصول على رسم الفحص، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، واعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 تفيد التقدم بالطلب والبدء في إجراءات التصالح.

وأكد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تيسيرات  كبيرة للمواطنين لتقنين اأوضاع والتصالح على مخالفة البناء والاستفادة من الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد رسوم الرسوم.

 فحص الطلبات 

وفيما يتعلق برسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء فهي كالتالي:

- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.

- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.

- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه .

- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى

- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه

- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع ، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.