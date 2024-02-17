«الري»: تنفيذ 342 مشروعا في صعيد مصر بتكلفة 34 مليار جنيه

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وصرح «سويلم» بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة الصعيد، بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه يجري العمل خلال الربع الأول والثاني من العام المالي (2023/2024) على تنفيذ 342 مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه

وأوضح أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد 260 عملية في 8 محافظات، وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروع فى 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بعدد 13 مشروع فى 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروع فى ٧ محافظات، واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.50 مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكلين الموقعين لنهو الاعمال على الترعة الفرعية رقم 4 وأعمال البنية الاساسية بمنطقة المشروع.

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» جار تنفيذ عدد 184 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 8.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة فى 8 محافظات، كما يجري تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات.

تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، بدأ العمل في 27 أكتوبر 2022 في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء (7) قناطر هي (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى 40% .

ولفت إلى أنه يتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - .. إلخ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها.. إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.