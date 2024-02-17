«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار في 3 محافظات رغم ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال 72 ساعة الماضية كانت هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب منخفض سطحي على البحر المتوسط وهو ما تسبب في الأمطار على بعض المحافظات وانخفاض قيم درجات الحرارة ونشاط الرياح، ويبدأ اليوم تأثير هذا المنخفض في التناقص.

مطروح ودمياط وبورسعيد والمدن الساحلية لازالت معرضة لسقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن هناك محافظات مثل مطروح ودمياط وبورسعيد والمدن الساحلية لازالت معرضة لسقوط الأمطار، وهناك أيضا ارتفاع في معدلات وقيم درجات الحرارة على مستوى الجمهورية وفترات الليل يكون بها برودة شديدة.

هناك مزيد من التحسن غدا الاحد

وأشارت إلى أن هناك مزيدا من التحسن غدا الأحد، والتحسن الكامل من الاثنين المقبل حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتتلاشى فرص سقوط الأمطار وتقل الشبورة المائية وفترات النهار مع أشعة النهار يكون بها دفء، لكن فترات الليل المتأخر والصباح الباكر تكون درجات الحرارة أقل، كما نصحت بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.