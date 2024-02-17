موعد تحسن الطقس.. «الأرصاد» تتوقع انحسار سقوط الأمطار في هذا التوقيت

حالة من التقلبات الجوية تعيشها البلاد منذ عدة أيام، حيث تتساقط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق كثيرة، كما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح نتيجة تأثر البلاد بمخفض جوي وحوض علوي على شمال البلاد، لذا يهتم كثير من المواطنين بمعرفة موعد تحسن الطقس.

موعد تحسن الطقس

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس، مشيرة إلى أن بدءًا من اليوم السبت يبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه رغم استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، إلا أنها تكون متوسطة الشدة وتقل حدتها علي السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري وتصل خفيفة إلى القاهرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الباردة تستمر نهارا، وفي المساء يكون الطقس شديد البرودة، وتوقعت انحسار فرص سقوط الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، مشيرة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.