«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن الأحول الجوية بداية من اليوم السبت، بسبب انخفاض تأثير المنخفض الجوي على معظم المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن اليوم يشهد سطوعا لأشعة الشمس على فترات طويلة في بعض المحافظات، وتبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع الطفيف بمعدل درجة أو درجتين وتعتدل سرعات الرياح، وتشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقسا مائلا للدفء خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أن الطقس يظل مائلا للبرودة بالمحافظات الشمالية حيث تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس.