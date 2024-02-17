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الأرصاد الجوية: أمطار تضرب القاهرة وسحب رعدية على السواحل الشمالية

كتب:

صفية النجار
12:57 م | السبت 17 فبراير 2024
أمطار تضرب القاهرة

أمطار تضرب القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية  عنحالة الطقس اليوم مشيرة إلى وجود أمطار تضرب القاهرة الكبرى بسبب السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة، متوقعة أن تمتد بحدة أقل إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 %.

موعد انحسار الأمطار 

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تسود أجواء مائلة للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، ومن المنتظر أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 19 درجة مئوية، وتوقعت انحسار فرص الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة على بعض الطرق الزراعية والصحرواية القريبة من المسحطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن  القناة ووسط سيناء، لافتة إلى نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم 

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

 

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