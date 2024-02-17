وزيرة الهجرة: مصر تحتل المركز الـ5 عالميا في تلقي التحويلات الدولارية

أكدت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر العاشر لـ«أخبار اليوم» تحت عنوان «الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات»، والذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من القيادات المعنية في الوزارات، أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل للعملة الصعبة للبلاد، مشيرة إلى تحسن كبير في مؤشرات تحويلات المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها.

التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت لأقصى معدلاتها عام 2021- 2022

وذكرت «جندي» أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت لأقصى معدلاتها في عام 2021- 2022، حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022- 2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، موضحة أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز الـ6 إلى المركز الـ5 عالميا، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.

استحداث عدد من المبادرات الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج

وأوضحت، أن وزارة الهجرة طرحت مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم، وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب على السيارة الشخصية، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استردادها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.

وأشارت وزيرة الهجرة أن شهادات الاستثمار الدولارية، تصدر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية بعائد تنافسي مرتفع، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج «معاشك بكرة بالدولار»، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج.

وأكدت سها جندي إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج في الأعمار ما بين 19-30 عاماً، نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، إلى جانب تطبيق تجديد الإعارات والإجازات، والتطبيق الإلكتروني للخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.