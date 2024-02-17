مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: الشارع الإسرائيلي يطيح بنتنياهو

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أنه كان هناك استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية يظهر تراجع فرص فوز حزب الليكود في حال إجراء الانتخابات، حيث إن 47% من الإسرائيليين يرون أن بيني جانتس عضو الكنيست الإسرائيلي هو الأنسب لإدارة الحرب والحكومة بدلًا من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

الشارع الإسرائيلي يذهب للإطاحة بنتنياهو

وشددت «أبو شمسية»، خلال لقائها بـ«جولة المراسلين»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الشارع الإسرائيلي يعاني من أزمة ما بينه وبين الحكومة الإسرائيلية الحالية ويرى أنها غير قادرة على إدارة هذه الأزمات، منوهة بأن صحيفة «معاريف» القريبة من الشارع تبنت رأي الشارع الإسرائيلي وكشفت عن وجود أزمة ثقة ويذهب الشارع للإطاحة بنتنياهو.

وأوضحت أن الأمور بعد الحرب ليست كما قبلها على نتنياهو وعلى مستقبله السياسي، مشددة على أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد على تدني شعبيته في الشارع الإسرائيلي.

تحديد أعمار المترددين على المسجد الأقصى

شددت على أن بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي تحدث عن شهر رمضان المبارك بأنه يجب عدم إدخال أي فلسطيني من سكان الضفة الغربية مهما كان عمره إلى القدس، كما أنه ذهب إلى أبعد من ذلك بتحديد أعمار المترددين على المسجد الأقصى من سكان مدينة القدس والداخل الفلسطيني المسموح لهم دخول المسجد الأقصى.