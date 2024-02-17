مراسل «القاهرة الإخبارية»: حكم تغريم ترامب لا يعيق ترشحه للرئاسة

مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك: الرأى العام الآن أصبح بالفعل مهيئًا للإنتخابات الرئاسية

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن قاضيا فى المحكمة الجنائية غرم دونالد ترامب أكثر من 354 مليون دولار أمريكي فى القضية المثارة حول نفوذه وممتلكاته التجارية، وجميع وسائل الإعلام تناولت هذا الخبر.

وأضاف قائلًا: «لكنه لا يؤثر على مسألة الترشح فى الانتخابات الأمريكية، هو فقط القضايا المنظورة ومنها فى شهر مارس القادم، وهذة القضايا هي الأهم والتى قد تعيقه».

وتابع: «الحديث فى هذة الفترة هو الحديث فى مسألة أنه قام بعمل بلبلة للرأى العام فى مسألة اختياره للنائب، ووصفها إحدى المحللون فى وول ستريت جورنال أنها من الأفكار الرائعة لتهيئة الرأي العام أنه هو الرئيس القادم، ومن المعمول به ألا يتم الحديث عن نائب الرئيس فى هذة الفترة المبكرة من الانتخابات».

وأكمل: «الرأى العام الآن أصبح بالفعل مهيئًا للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وأصبح يتحدث بشكل كبير عن ترامب وما سيأتي من خلال مساعد ترامب من الحقائب الوزارية».