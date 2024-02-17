عاجل.. حسام حسن يحصل على 2 مليون مع منتخب مصر لهذا السبب

ينتظر حسام حسن، مدرب منتخب مصر، وجهازه الفني الحصول على 2 مليون جنيه من اتحاد الكرة، وذلك بعد خوض أول مباراتين مع الفراعنة خلال شهر مارس المقبل في البطولة الودية بالإمارات، والتي يشارك فيها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يحصل حسام حسن وجهازه الفني بعد خوضه أول مباراتين له مع منتخب مصر، الذي تولى قيادته خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، على 2 مليون و95 ألف جنيه نظير أول راتب شهري من اتحاد الكرة، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن الرواتب الشهرية لجهاز المنتخب الوطني.

ويحصل حسام حسن المدير الفني على مليون جنيه شهريًا، فيما يحصل إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على 750 ألف جنيه شهريًا، وطارق سليمان المدرب العام يحصل على 175 ألف جنيه شهريًا، وسعفان الصغير مدرب الحراس يحصل على 100 ألف جنيه شهريًا، ووليد بدر المدير الإداري يحصل على 70 ألف جنيه شهريًا.

وسيبدأ حسام حسن وجهازه الفني في تحصيل أول راتب شهري لهم بمنتخب مصر في مارس المقبل، والذي يخوض فيه الفراعنة مباراتين فقط خلال المعسكر المقبل أمام فريقين من «كرواتيا وتونس ونيوزيلندا» بحسب ما ستسفر عنه قرعة الدورة الودية، والتي ستقام في الإمارات.

في سياق آخر، يعقد حسام حسن وجهازه الفني جلسة خاصة اليوم مع رابطة الأندية، لمناقشة موعد انطلاق المعسكر المقبل للفراعنة، المقرر إقامته في مارس، وكذلك مواعيد مباريات الدوري خلال الشهر المقبل لتيسير إقامة المعسكر في موعده وعدم تأجيله.

ويسعى حسام حسن وجهازه الفني بالتنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لتقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 الشهر نفسه، إذ يتطلع العميد لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالإمارات المقررة خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس 2024.

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