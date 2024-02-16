فريق جديد.. حسام حسن يستقر على حسم مصير 10 لاعبين للانضمام لمنتخب مصر.. عاجل

ينتظر العديد من اللاعبين حسم مصيرهم من قبل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك بفتح الباب لانضمامهم لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة والبداية من معسكر شهر مارس والمقام في الولايات المتحدة.

ويترقب 9 لاعبين هم الأبرز الوعود والأماني من أجل العودة للمنتخب المصري، وذلك بعد غيابهم في الفترة الماضية، وذلك بقرار من حسام حسن مدرب منتخب مصر، والذين يتم رصدهم في التقرير التالي:-

1- رمضان صبحي

حسام حسن، استقر بشكل كبير على عودة رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، للمنتخب المصري، في الفترة المقبلة، وذلك بعدما أبدى إعجابه بمستواه في الفترة الماضية، مع فريقه وأنه يراه أنه موهبة كبيرة في الملاعب.

2- حسين الشحات وعودة مرتقبة

وكان مصدر داخل منتخب مصر كشف لموقع «الوطن» أن حسين الشحات من المرتقبة عودة للمنتخب في فترة حسام حسن الذي وعد بضم اللاعبين بشرط تقديم مستويات قوية في الفترة المقبلة.

3- محمد مجدي أفشة

يعد أفشة من أبرز الأسماء التي من المرجح عودتها من جديد.

4- محمد عواد

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، أن سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى تواصل مع عواد للانضمام للمنتخب بشرط الاستمرار أساسيًا.

5- محمود عبد الرازق شيكابالا

صرح حسام حسن عقب توليه المسؤولية بأن السن ليس عاملًا لحسم الانضمام لمنتخب مصر، مما يفتح الباب أمام انضمام شيكابالا لصفوف المنتخب من جديد، بعد استبعاده بسبب كبر سنه.

6- عبد الله السعيد

يعد عبد الله السعيد، نجم الزمالك الحالي، ضمن الأسماء المطروحة للعودة للمنتخب

7- طارق حامد

أصبح باب المنتخب مفتوحًا أمام طارق حامد، المحترف في ضمك السعودي من أجل الانضمام للمنتخب وعودته من الاعتزال الدولي.

8- عمرو السولية

تواصل حسام حسن مع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك لعدم اعتزال اللاعب دوليًا بحسب إبراهيم سعيد.

9- محمد شريف

يعتبر محمد شريف، المحترف في الدوري السعودي، مرشحًا للانضمام للمنتخب المصري في فترة تولي حسام حسن المسؤولية بعد استبعاده في الفترة الماضية تحت ولاية روي فيتوريا، مدرب الفراعنة السابق.

10- مصطفى شوبير

يعد هو أحد أبرز الأسماء المطروحة للانضمام بعدما نال إعجاب حسام حسن، ولكن مشاركته وأدائه مع الأهلي بعد مشاركته مع الفريق في الفترة المقبلة لإصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي.