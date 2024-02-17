إزالة مبنى مخالف وإيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص في حملات بالإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية حملات إزالة لمبنى مخالف بني بدون ترخيص، وتمكنت من إيقاف 3 محاولات بناء أخرى قبل استكمالها بنطاق عدد من القرى والمراكز خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الوحدات المحلية مستمرة في رصد وتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص، حيث تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين من إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، على مساحة 80 مترا، بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس الوحدة المحلية للقرية، والقسم الهندسي.

حملات لإيقاف البناء بدون ترخيص

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لقرية أم عزام قامت نفذت إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأول علوي لبناء بدون ترخيص بعزبة المغاربة، وإيقاف محاولة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية أبوطفيلة.

وأضاف البيان، أنه خلال مرور حملة أخري في حي ثالث الإسماعيلية، تبين وجود مواد للبناء بمنطقه إبراهيم سلامة بدون ترخيص، وعلى الفور تم التحفظ على المواد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقاف عملية البناء.

«بشارة»: منع أي تعديات جديدة

وأكد المحافظ، أنه وجه جميع رؤساء المراكز والاحياء والقري بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد ومنع التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء.