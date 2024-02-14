«تعليم الإسماعيلية»: تقديم مجموعات تقوية للطلاب بديلا للدروس الخصوصية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه سيتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي داخل المدارس، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بديلًا للدروس الخصوصية.

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية أنه سيتم اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا أو قاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها مشددا على حرية اختيار الطلاب للمعلمين الذين سيؤدون المحاضرات ومجموعات الدعم المدرسي.

وأكد بحيري خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المختلفة تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب والاهتمام بحضور الطلاب، وجذب الطلاب للمدارس بتفعيل الأنشطة المتنوعة، وعدم التراخي مع الطلاب والتشديد على الحضور اليومي للطلاب.

تدريب 1000 مدير مدرسة

وقال مدير تعليم الإسماعيلية أنه جاري العمل على اختيار وتدريب معلمين شباب ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا وتأهيلهم للعمل مديري مدارس، في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة» ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وخبراتهم في التدريس.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم تعمل علي توفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة المناخ المناسب والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية لتحقيق مناخ آمن للطلاب بالمدارس.