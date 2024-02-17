أرخص أماكن بيع اللحوم في الإسماعيلية.. تخفيضات تصل إلى 30%

شهدت منافذ التموين والزراعة في محافظة الإسماعيلية، طرح كميات جديدة من اللحوم اليوم، إلى جانب افتتاح منافذ في معارض أهلًا رمضان بالمحافظة، لتخفيف العبء عن المواطنين.

أرخص أماكن بيع اللحوم الحمراء في الإسماعيلية

وافتتحت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، أحد منافذ بيع اللحوم في معرض أهلا رمضان، بمركز شباب الشيخ زايد، بتخفيض يقارب 30% عن أسعار اللحوم في المحال الخارجية، ليعتبر من أرخص أماكن بيع اللحوم في المحافظة.

وتراوح سعر كيلو اللحم البلدي في معرض أهلًا رمضان بالإسماعيلية، من 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو، مقارنة بالأسعار في محال الجزارة المختلفة وبعض محال بيع السلع الغذائية الكبرى.

منافذ مديرية الزراعة في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية الزراعة، عدة منافذ لها داخل مدينة الإسماعيلية، لتأتي أرخص أماكن بيع اللحوم الحمراء كالآتي:

- منفذ بيع اللحوم التابع لمديرية الزراعة بشارع شبين الكوم بحوار مديرية الزراعة.

- منفذ بيع اللحوم في مبادرة كلنا واحد في مدينة القصاصين قرب كوبري المحسمة.

- منفذ بيع اللحوم في مبادرة كلنا واحد بمركز ومدينة التل الكبير.

- منفذ بيع اللحوم في مبادرة كلنا واحد بمركز ومدينة فايد.

- منفذ بيع اللحوم في مبادرة كلنا واحد بمركز ومدينة القنطرة غرب بجوار مركز المدينة.