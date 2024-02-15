لدعم المواهب.. «المتحدة» تمنح جائزة «الوثائقية» للفيلم الفائز في مهرجان الإسماعيلية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح جائزة باسم «الوثائقية» للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة، والتي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم المواهب المصرية الشابة، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك في الدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس من هذا العام 2024.

اليوبيل الفضي للمهرجان

وحسب بيان صادر عن القطاع الوثائقي، تأتي هذه الخطوة التي تتواكب مع اليوبيل الفضي للمهرجان في دورته الـ25، تناغمًا مع الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة المصرية بالشباب، إذ يتكفل قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج فيلم وثائقي للفائز في المسابقة، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة «الوثائقية».