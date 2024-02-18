«دوخة وغيبوبة».. حسام موافي يكشف عن 3 فئات ممنوعة من الصيام خلال رمضان

ينتظر العباد شهر رمضان، لممارسة أحد أهم العبادات الدينية، وهو الصيام المفيد لصحة الجسم، إلا أن هناك 3 فئات ممنوعة من الصيام لاعتبارات صحية، لأن الامتناع عن الطعام والشراب في حالاتهم المرضية قد يؤدي إلى حدوث خلل بالوظائف، ما يسبب الدوخة والإرهاق، وفي بعض الحالات غيبوبة مفاجئة.

وهناك بعض الفئات الممنوعة من الصيام، خلال شهر رمضان، بسبب حالتهم الصحية التي لا تستدعي ذلك الانقطاع عن الطعام والشراب، تجنبًا لتدهور صحتهم، وحتى لا يفقدوا وعيهم خلال اليوم، بحسب حديث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح الدكتور حسام موافي، 3 حالات ممنوعة من الصيام خلال شهر رمضان:

مرضى القلب

مرضى القلب من الفئات الممنوعة من صيام رمضان، حتى لا تسوء الحالة الصحية، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب، يؤدي إلى إرهاق القلب بشكل كبير، نتيجة نقص السوائل في الجسم، التي تحافظ على التوازن، وتجعل القلب قادر على القيام بوظائفه، بحسب «موافي».

مرضى تليف الكبد

مرضى تليف الكبد من الفئات الممنوعة من الصيام، بسبب حاجة الجسم إلى الطعام والشراب، على مدار اليوم، والانقطاع عن ذلك، يؤدي إلى تدهور حالتهم، كما يجعلهم أكثر عرضة لفقدان الوعي، خاصة أن الكبد يحتاج إلى السكريات، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وفقا لـ«موافي».

يؤدي الكبد مجموعة من الوظائف الحيوية، وانقطاع الشخص عن تناول الطعام، يجعل الكبد غير قادر على أداء مهامه، ما يؤدي إلى شعور مريض التليف، بالتعب الشديد والإرهاق والدوخة، وقد يتطور الأمر إلى دخول المريض في غيبوبة.

مرضى السكري من النوع الأول

بحسب «موافي»، فإن مرضى السكري من النوع الأول، إحدى الفئات الممنوعة من الصيام، خلال شهر رمضان، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب، يهدد التوازن في مستويات السكر بالدم.