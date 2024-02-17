 مصدر بـ«الأعلى للجامعات»: إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية قبل شهر رمضان

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 قبل شهر رمضان المقبل، موضحة أن الوزارة هي المنوطة بإصدار الجدول الزمني للانتخابات، وأن سبب تأخر تنفيذها هو تزامن موعدها مع الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2024

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن الانتخابات الطلابية تٌعتبر جزءاً رئيسيا من الحياة الديموقراطية للطلاب في الجامعات.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

تنتظم اليوم الجامعات الخريطة التعليمية للفصل الدراسي الثاني، مٌتبعة الجدول الزمني للانتهاء من المقررات الدراسية في موعدها، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الدراسة مٌنتظمة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، موضحاً أن امتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الثاني في موعدها الأسبوع السادس من الدراسة.