«خارجية فلسطين»: المجاعة تنتشر بسرعة في شمال غزة.. والاحتلال يمنع المساعدات

طالبت الخارجية الفلسطينية بآليات عمل دولية تلزم إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، محذرة من التدهور الخطير بالأوضاع المعيشية للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في عموم قطاع غزة، موضحة أن المجاعة تنتشر بسرعة شمالي قطاع غزة والاحتلال يواصل منع وصول المساعدات إلى رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وتابعت الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي في حماية المدنيين في قطاع غزة يعيد إنتاج نفسه ويعطي الانطباع بعدم جدية المجتمع الدولي، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.