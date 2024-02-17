موقف تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية والمحافظات.. 3 عوامل تحسم الأمر 

تتواصل نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية والمحافظات في الوقت الراهن، ومتوقع استمرارها غدًا الأحد، الأمر الذي يتبعه احتمالية تعطيل الدراسة غدًا في 5 محافظات، هي «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية»، كون 4 منها جرى تعطيل الدراسة بها بالفعل الخميس الماضي.

وبحسب غرف عمليات تلك المحافظات، فإنها تشترك في سقوط الأمطار الغزيرة اليوم وغدًا، إذ ستكون احتمالية سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة بنسبة 40%.

عوامل تحسم تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا

وقال مصدر من محافظة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك عوامل تحسم تعطيل الدراسة غدًا، يضعها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في الحسبان حين يتخذ القرار، وهي كالتالي:

- مراجعة التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، ومدى تأثر المحافظة بالأمطار من حيث المواعيد والكمية.

- عدد المدارس التي تعمل خلال اليوم، إذ لم تتخذ المحافظة قرار التعطيل اليوم، نظرًا للنسبة الضعيفة التي تدرس، وهذا لا يؤثر على حركة المواطنين خلال الأمطار.

- توقيت اليوم، إذا كان يومًا دراسيًا عاديًا أو يتزامن مع امتحانات.

موعد قرار تعطيل الدراسة

وبحسب مديريات التربية والتعليم في المحافظات الخمس، فإن قرار تعطيل الدراسة يخرج من قبل المحافظين، ويكون في حدود الثامنة مساءً، بحسم قرار التعطيل أو الاستمرارية بعد مراجعة هيئة الأرصاد الجوية.