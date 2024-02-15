تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

تعرضت الإسكندرية اليوم الخميس، إلى موجة من التقلبات الجوية بسبب ذروة نوة الشمس الصغرى الأمر الذي تبعه إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، حرصا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص إجازة استثنائية لـ3 فئات.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تخصيص إجازة استثنائية لـ3 فئات في الإسكندرية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

3 فئات تحصل على إجازة اليوم في الإسكندرية

- المعلمون في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق محافظة الإسكندرية.

- العاملون المعينين ضمن نسبة 5% في المصالح الحكومية بمحافظة الإسكندرية.

- الموظفة في القطاع الحكومي بمحافظة الإسكندرية التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة.

فئات لا تحصل على إجازات اليوم

- قيادات مديرية تعليم الإسكندرية.

- أطقم العمل والنوباتجيات.

- من يحددهم مديرو الإدارات التعليمية وفقا لاحتياجات العمل.

- قطاع الصرف الصحي في الإسكندرية

أسباب قرار الإجازة في الإسكندرية

وأرجع محافظ الإسكندرية ذلك القرار بهدف إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها نتيجة ذروة نوة الشمس الصغرى، وحفاظًا على سلامة المواطنين.