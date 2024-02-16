موقف تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة

أمطار غزيرة تضرب عدة المحافظات الشمالية في الوقت الراهن مع ذروة نوة الشمس الصغرى، وسط تساؤلات المواطنين حول موقف تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية، حيث جرى تعطيل الدراسة بالفعل أمس الخميس، فهل يكون ذات المصير غدا؟

موقف تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية غدا

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الإسكندرية، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعد مراجعة التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية لم يصدر قرار تعطيل الدراسة غدا، وهو ما يعني استمرار الدراسة بشكلها الطبيعي دون أى معوقات.

وأشار إلى أنه محافظ الإسكندرية لم يتوانى في اتخاذ قرار تعطيل الدراسة حين لزم الأمر، إذ أنه يتخذ القرار المناسب لصالح أبنائنا الطلاب.

المدارس التي تعمل في الإسكندرية غدا

جدير بالذكر أن نسب المدارس التي تعمل يوم السبت في الإسكندرية تعد قليلة جدا بالمقارنة بعدد مدارس المحافظة، إذ تعمل فقط مدارس الراهبات الكاثوليكية والمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين، وهم قرابة 15% من نسب مدارس المحافظة بحسب البيانات الرسمية الصادرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.