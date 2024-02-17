ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 4.4 مليون جنيه في السويس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة الجناين وفيصل بمديرية أمن السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي:

- عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 50 كيلوجراما لمخدر الهيدرو وسيارة.

- عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وسيارة.

- عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 25 كيلوجراما لمخدر الهيدرو وسيارة.

- عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 15 كيلوجراما لمخدر الحشيش ودراجة نارية بدون لوحات.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للموا المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسيارات والدراجة النارية في النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4,450,000 جنيه، «أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.