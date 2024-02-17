ضبط عاطل بالدقهلية لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
03:00 م | السبت 17 فبراير 2024
ضبط عاطل
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية ) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات ).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.