ضبط عاطل بالدقهلية لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية ) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات ).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.