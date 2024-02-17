رئيس جامعة دمنهور: ملتزمون بالرؤية الاستراتيجية للتعليم

أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن المنشآت الجديدة التي تشهدها الجامعة، تأتي في إطار التطوير والتوسع المستمر، بالتوازي مع ما يجري من جهود في التطوير النوعي للخدمة التعليمية والبحثية التي تقدمها، وذلك على هامش تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لعدد من منشآت جامعة دمنهور.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، التزام الجامعة بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للطلاب بجودة عالية، من خلال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، كما تفقدا المنشآت التالية:

- موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان، ويشتمل على دور أرضي، و9 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 3200 متر مربع.

- مبنى كلية التمريض بمجمع دمنهور التعليمي، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية على مساحة 700 متر مربع بتكلفة 28 مليون جنيه.

- موقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بمجمع الأبعادية التعليمي.

- كلية الهندسة بمجمع الأبعادية التعليمي، المكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة 3600 متر مربع، بتكلفة 120 مليون جنيه.