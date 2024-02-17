دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية حول قانون السايس.. شروط مزاولة المهنة

تبدأ وزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع الجاري تنظيم دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات، حول قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020، المعروف بقانون السايس وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات لضبط الأداء.

تنظيم انتظار المركبات

ووفق قانون تنظيم انتظار المركبات، على من يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، والحصول على رخصة سايس، ضرورة تقديم طلب إلى الجهة المختصة بجهاز المدينة أو الحي يتضمن بيانات اسم طالب الترخيص والعمل ومحل الإقامة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، وعنوان المراسلات وموقع الترخيص.

ومن الشروط والأوراق الواجب تقديمها لمن يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة السايس، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، والموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة قيادة سارية، وشهادة صحية بعدم تعاطي مواد مخدرة.

مدة الترخيص

وحدد القانون مدة الترخيص، وهي 3 سنوات، ويمكن تجديد الترخيص في آخر شهر من انتهاء المدة المقررة للرخصة، إذ يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك ويتم دفع الرسوم المقررة.