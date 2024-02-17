باحث سياسي: روسيا تستعد لانتخابات رئاسية نزيهة خلال شهر.. وفرص «بوتين» الأكبر

قال الدكتور دينيس كوركودنوف، الباحث السياسي ومدير المركز الأسيوي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بأرمينيا، إنه على الرغم من الضغوط غير المسبوقة التي يمارسها الغرب، فإن الاتحاد الروسي يستعد لإجراء انتخابات نزيهة ومفتوحة، وتجرى الحملة الرئاسية لعام 2024 في روسيا على قدم وساق، حيث تبقى ما يقرب الشهر للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

ضغوط خارجية غير مسبوقة

وأوضح «كوركودنوف» في تصريح لـ«الوطن» أنه تجرى الحملة هذه المرة في ظل ظروف ضغوط خارجية غير مسبوقة على روسيا، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، والتي تتجسد واقعاً بمواجهة روسيا لحلف الناتو وحلفائه من الدول الغربية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للغرب، فإن صورة روسيا القوية، المستعدة لمقاومة العولمة، تتجسد في الرئيس فلاديمير بوتين.

انتقادات للعملية الانتخابية

وأشار إلى أن المسبب الأكبر لتشويه سمعة الانتخابات في روسيا هي المنظمات غير الحكومية ذات التبعية للغرب داخل روسيا وخارجها التي تعمل بشكل منظم كبير جداً، من خلال أدوات هذه المنظمات ذات التبعية والتعليمات الغربية، حيث زاد بشكل كبير جداً في الآونة الآخيرة، انتشار الافكار الاستفزازية الكاذبة والمزيفة، وبثت سموم الفتنة داخل المجتمع و الهدف من هذه الأكاذيب هو زعزعة استقرار الوضع في البلاد.

وأضاف أنه وبطبيعة الحال، تركز مراكز الإعلام الأجنبية المغرضة بشكل رئيسي على انتقاد العملية الانتخابية نفسها؛ وهذه المراكز الإعلامية تقوم بالفعل بإعداد الإعلانات الكاذبة والمنشورات والمقالات المزيفة للمواقع الإعلامية عبر الإنترنت بشكل مباشر وتهدف إلى خلق الاحتيال الجماعي بين المواطنين.

في الوقت نفسه، حتى المراكز الاجتماعية المستقلة والمعارضة تشير إلى أن مستوى التأييد الحقيقي للرئيس الحالي لا يقل عن 70%، وهذا بحد ذاته رادع قوي لزيف المغرضين، بشكل منفصل.