جون كيربي: قدرات روسيا المضادة للأقمار الصناعية مصدر تهديد للأمن القومي

أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن قدرات روسيا المضادة للأقمار الصناعية تعد تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه يجب وقف الحرب الروسية على أوكرانيا، لمنع امتدادها إلى مناطق أخرى، مؤكدًا أن أمن المواطنين الأمريكيين أولوية أولى للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأوضح «كيربي» أن روسيا تواصل ضغطها على أوكرانيا كل يوم، وتحاول السيطرة على الدفاع الأوكراني.