نشرة اقتصادية دولية: روسيا تبقي على سعر الفائدة.. وارتفاع أسعار المنتجين بأمريكا

شهدت الساحة الاقتصادية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أهمها، إبقاء «البنك المركزي الروسي» على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16%.

وفي اجتماع عقده «البنك المركزي الروسي»، في وقت سابق من اليوم، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، قرر مجلس إدارة المصرف، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا، وفي بيان، أصدره البنك الروسي، عزا قراره لاستمرار الضغوط التضخمية المرتفعة نوعا ما.

الطلب المحلي الروسي يفوق قدرات زيادة إنتاج السلع

وأشار «البنك المركزي الروسي»، في بيان، إلى أن الطلب المحلي، لا يزال يفوق بشكل كبير قدرات زيادة إنتاج السلع والخدمات، موضحا أن من السابق لأوانه خفض سعر الفائدة.

وأبقى «المركزي الروسي» على توقعاته للتضخم للعام 2024 عند 4% - 4.5%، كما توقع المصرف، أن يتراوح متوسط ​​سعر الفائدة الرئيسي بين 13.50% و15.5% للعام الجاري، وتابع البنك الروسي قائلا، إنه سيواصل العمل على تعزيز تباطؤ التضخم.

رئيسة «المركزي الروسي»: عدم وجود مخاطر على الاستقرار المالي

بدورها، وعقب قرار «البنك المركزي الروسي»، رجحت رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا، خفض سعر الفائدة الرئيسي وتخفيف السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2024، مشيرة في مؤتمر صحفي، إلى أن التضخم في روسيا بدأ في التباطؤ.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب في وقت سابق، عن أمله أن سعر الفائدة المرتفع أمر مؤقت لمكافحة التضخم، فيما أكدت نابيولينا عدم وجود مخاطر على الاستقرار المالي.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المنتجين بنحو 0.3% خلال يناير الماضي، بأكبر وتيرة منذ أغسطس من العام الماضي 2023، فيما زاد مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بـ 0.5%، وفق للبيانات الصادرة عن «مكتب إحصاءات العمل».

وأوضح «مكتب إحصاءات العمل» في بيانات، وفق للقناة «سي إن بي سي عربية»، أن مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية ارتفع بنسبة 0.6% وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 2023.

وفي الصين، أعلن «بنك الشعب»، توقيع اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات مع أكثر من 40 بنكا مركزيا أو سلطة نقدية أجنبية، مضيفًا في تقرير، وفقًا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن في الوقت الحاضر، توجد 31 اتفاقية ثنائية لتبادل العملات سارية المفعول، بحوالي 4.16 تريليون يوان «حوالي 586 مليار دولار أمريكي».