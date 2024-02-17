إزالة 3 حالات بناء مخالف بقرية الحجاز في الإسماعيلية

نجحت الوحدة المحلية لقرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، في إيقاف حالات تعد بالبناء بدون ترخيص، ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المحافظة خلال شهر فبراير الجاري.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان، إنه جرى إزالة شدة خشبية بدون ترخيص لدور ثالث علوي على مساحة 300 متر، قبل استكمال أعمال البناء، لعدم وجود تراخيص، مع التحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف «بشارة»، أنه جرى إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص، عبارة عن، إزالة شدة خشبية بدور خامس علوي لزيادة مساحة البلكونة، وشدة خشبية أخرى بدور رابع علوي بنفس المنطقة، وإزالة المخالفات بالكامل، وتحرير المحاصر اللازمة للمخالفين.

بشارة: الحملات مستمرة في جميع القري

قال محافظ الإسماعيلية، إنه وجه جميع الوحدات المحلية، بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأضاف أن جميع المناطق التي يجري تنفيذ فيها حملات الإزالة، يتم متابعتها بشكل يومي، لضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه حال تكرار المخالفة، يتم التحفظ على المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.