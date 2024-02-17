«المجمع الطبي وأبوخليفة» الأفضل بين مستشفيات الإسماعيلية 2023

كرم الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عددًا من القيادات الصحية في فرع الهيئة بالإسماعيلية لتميزها في مؤشرات الأداء لعام 2023 في اجتماع عرض المؤشرات للمحافظات التي انضمت لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور محمد سامي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية في الاسماعيلية، إنه تم عرض مؤشرات أداء فرع الهيئة بالإسماعيلية للعام الماضي 2023 ضمن عرض مؤشرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شملت تقييمًا شاملا للجوانب الإكلينيكية والمالية والإدارية والجودة، ورضاء المنتفعين.

وقال سامي، إن الرعاية الصحية تعمل على تسخير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، بتشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بمستشفيات الفرع لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وأضاف سامي خلال الاجتماع أن المؤشرات عكست الأداء العام لكل فرع، بما يضمن تحسين الأداء بالهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكريم المستشفيات ووحدات طب الأسرة المتميزة على مدار العام الماضي.

تكريم مديري المنشآت المتميزة

وقال سامي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه تم تكريم منشآت الرعاية الثانوية والثالثية بقيادة الدكتور محمد جبريل وتضمنت مجمع الإسماعيلية الطبي بقيادة الدكتور حسين كساب، ومستشفى الطوارئ بأبو خليفة.

وتابع: تم تكريم الدكتورة آية هشام، والدكتورة رباب مصطفى بغرفة الطوارئ، لتميزهم في استقبال وعلاج مصابي غزة حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنهم الثاني مصر.

وقال سامي، إنه تم تكريم وحدات طب الأسرة المتميزة بفرع الإسماعيلية بقيادة الدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية، وشملت تكريم مركز طب أسرة التل الكبير بقيادة الدكتور إبراهيم عبدالمحسن، ومركز طب الأسرة أبوخليفة بقيادة الدكتورة غادة متولي، ووحدة طب الأسرة الظاهرية بقيادة الدكتور هشام شعبان.