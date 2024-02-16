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«الرعاية الصحية»: برامج للنهوض بصحة الأسرة وتحسين معدلات الولادة الطبيعية

كتب:

شريف سليمان
05:32 م | الجمعة 16 فبراير 2024
الرعاية الصحية

الرعاية الصحية

كشف الدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لخدمة صحة المرأة، تفاصيل مبادرة «الألف الذهبية» في الأقصر.

وقال «بشارة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان إنجي عهدي، وسمر الزهيري، إن البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، من خلال كل وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة للهيئة.

وأضاف أن هذه البرامج تهدف للنهوض بصحة الأسرة المصرية، وتحسين معدلات الولادة الطبيعية، وخفض معدلات الولادة القيصرية، لأن لها علاقة بمشكلات ومضاعفات كثيرة، ونسبة عدد الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون لحضانات.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بمقدمي المشورة، لأنهم ينتمون لنفس المجتمع ولديهم قدرة أكبر على التواصل معهم بنفس اللغة البسيطة، ونفس الأفكار المتقاربة، ويستطيعون تغيير هذه المفاهيم في وجدان الشعب المصري.

وتابع: «ولاسيما فيما يتعلق بالتباعد بين الولادات لكي تستعيد الأم صحتها وتستعد لحمل آخر، ولكي يكون لديها وقتا أكثر للرعاية بطفلها حديث الولادة، بجانب مشكلات الزواج المبكر والأمراض الناتجة من زواج الأقارب، وكل هذه المفاهيم تحتاج للمعالجة على الأرض من خلال مقدمي المشورة».

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