المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يثمن دور مصر الهام منذ بدء أزمة غزة.. ويؤكد: الأوضاع في فلسطين قيد التحقيق

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل اليوم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكداً على الدور المهم المنوط بالمحكمة في هذا الشأن.

شكري: يجب تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها القانونية والإنسانية

وأضاف السفير، أن «شكري» تناول حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكدًا ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: الحالة في فلسطين قيد التحقيق

ومن جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأوضاع في غزة، قيد التحقيق من قبل مكتبه، وأن الدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة، مثمنًا على صعيد آخر الدور الإقليمي المهم الذي تلعبه مصر منذ بدء الأزمة في غزة للحد من تداعياتها على كل الأصعدة، والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.