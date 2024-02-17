باحث سياسي: «الناتو» أقوى من روسيا وتهديدات «ترامب» للحلف تضر بفرصه الرئاسية

قال عبدالجليل السعيد، رئيس المركز الإسكندنافي للدراسات، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أقوى من روسيا عسكريًا، لأن الحلف يضم عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، موضحًا أن كل هذه الدول لها اقتصاديات كبيرة وإمكانيات هائلة، ولكن شكليًا يعتبر الروس أنفسهم الأقوى، ويعتبرون أنه ليس لديهم أي شئ يخسرونه.

وأضاف الباحث في الشأن السياسي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، أن الجانب الغربي به تبدل في الوجوه الحاكمة، سواء في الرؤساء أو الوزراء في بريطانيا أو ألمانيا أو في رئاسات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا يجعل الجانب السياسي يتحكم في الجانب العسكري.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ذهب في قوله إنه سيشجع روسيا على العمل ضد بعض دول حلف شمال الأطلسي، التي لم تفي بالالتزامات العسكرية، وهذا التصريح ربما يخسر ترامب الكثير من ناخبيه»، مشيراً إلى أن استراتيجية الحكم الأمريكي تتسبب في قلق دول العالم، والسياسة الحالية ليس بها تفكير فيما سيحدث بالغد.