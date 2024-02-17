إدارة بايدن تناقض نفسها.. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأسلحة الجديدة لإسرائيل

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مفاجأة تتعلق باستعداد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإرسال شحنة أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت أعلنت فيه واشنطن تنديدها بعدوان جيش الاحتلال على المدنيين في غزة، وتقول إنها تسعى لوقف إطلاق النار، كما يحقق مسؤولون في البيت الأبيض فيما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين.

ما الأسلحة الأمريكية الجديدة لإسرائيل؟

وكشفت «وول ستريت جورنال» أن صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي تشمل الآتي:

- قنابل إم.كيه-82.

- ذخائر الهجوم المباشر المشترك كيه.إم.يو-572 وهي موجهة.

- صمامات قنابل إف.إم.يو-139.

موافقة الكونجرس على الصفقة الجديدة

وتصل قيمة شحنة الأسلحة والقنابل الجديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بنحو عشرات الملايين من الدولارات، لكن حتى الآن، وبحسب ما أكده مسؤول أمريكي، فإن تسليم الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل ما زال قيد المراجعة من قبل الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك مجرد اقتراح فقط، ويمكن أن تتغير الكثير من الأمور، ويحتاج نقل العملية إلى موافقة الكونجرس.

بلينكن يؤكد دعم واشنطن «الثابت» لإسرائيل

وتواصل واشنطن دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم رفض العملية العسكرية والهجوم البري على مدينة رفح الفلسطينية، ودعوة بنيامين نتنياهو إلى عدم قتل المدنيين، فخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، رفض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وقف إطلاق النار في غزة، وأكد دعم واشنطن الثابت لإسرائيل.

بايدن يحذر من العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية مع الوسطاء، واحتمالات التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين.