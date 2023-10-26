شحنات أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.. رسالة ردع للمنطقة أم مخاوف من التصعيد؟

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً اليوم الخميس، بعنوان «سندعم إسرائيل بمزيد من الأسلحة.. رسالة ردع جديدة من أمريكا للشرق الأوسط»، جاء فيه أن الولايات المتحدة بعثت برسالة ردع جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في إرسال معدات عسكرية جديدة لتعزيز وجودها بالمنطقة.

ضمان المصالح الأمريكية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن البنتاجون وضع قدرات أخرى إضافية في المنطقة، لتضمن واشنطن العمل بشكل جيد مع شركائها لردع أي نزاع.

وحاول المتحدث باسم البنتاجون توضيح المهمة الرئيسية لتلك القوات، مشيرًا إلى أنها تستهدف حماية المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه، فضلا عن منع اتساع رقعة النزاع في غزة وانتقاله إلى جبهات أخرى.

قلق أمريكي من احتمالات التصعيد

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن هذه التعزيزات، بحسب خبراء، تنم عن قلق أمريكي من احتمالات التصعيد، بعدما حدث مؤخراً من استهداف لمواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة.