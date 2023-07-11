«القاهرة الإخبارية»: ليتوانيا تخطط لشراء أسلحة أمريكية في المستقبل القريب

قال الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، إنّ بلاده ستشتري كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية في المستقبل القريب.

وفي اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يزور ليتوانيا لحضور قمة الناتو، قال ناوسيدا، إنّ ليتوانيا تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتتوقع المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

ورحب بشكل خاص بالتحسين العام في القدرات الدفاعية للدول الأعضاء في الناتو، واعتبر ذلك ضروريًا في هذا الوقت.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنّ قمة الناتو ستناقش سبل دعم أوكرانيا على المستوى العسكري، وأنّ البلاد تعتزم مواصلة إحراز تقدم في هذا الشأن.